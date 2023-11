Tempêtes Domingos et Ciaran : méfiez-vous des opportunistes du démarchage physique et téléphonique

Si vous êtes victime d'un démarchage abusif, il vous est toutefois possible de contester les contrats et de déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Un signalement sur l'outil SignalConso de la Répression des fraudes (en ligne ou via l'application) est aussi fortement conseillé. Si vous êtes piégé en ligne, dirigez-vous vers l'organisme gouvernemental Cybermalveillance.gouv.fr. On dit souvent aux enfants qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Aussi futile que cela puisse paraître, cela vaut d'autant plus pour les adultes en cas de sinistre. Faites toujours bien attention à qui vous ouvrez votre porte ou à qui vous parlez au téléphone.