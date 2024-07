Un groupe anarchiste a incendié une antenne relais, privant des abonnés de Free de fibre optique, au début des JO de Paris

alsaco67

Anarchiste : qui rejette toute autorité et donc toute régularisation, toute protection des plus faibles et donc en clair est pour la loi du plus fort.

De toute évidence, c’est individus qui agissent quand il fait nuit, montrant leur courage, n’ont pas usé les bancs de l’école…

Je présume aussi, quand on est contre l’autorité , que l’on ne perçoit aucune aide sociale, que l’on refuse d’être soigné gratuitement, etc …

Pfff, pauvre France …