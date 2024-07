Vandalisme et pannes de fibre optique : la justice s'en saisit, et les malfaiteurs risquent gros

Comme SFR, que nous avons pu contacter, nous l'explique, c'est plus particulièrement les réseaux longue distance des opérateurs qui ont été visés. L'opérateur au carré rouge a été visé dans six départements, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Hérault, la Meuse et l'Oise, entre 1h et 3h du matin. Free, de son côté, a été toouché dans le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, la Meuse, la Marne, et les Bouches-du-Rhône également. L'Ardèche est le neuvième département à avoir été impacté. Huit opérateurs français et internationaux ont au total été impactés en fonction des zones touchées.