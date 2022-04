Pannes internet : une enquête ouverte après la découverte des câbles sectionnés

Dans la journée de mercredi, la Fédération française des Télécoms (FFT) et les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont fermement condamné les actes de vandalisme commis en pleine nuit sur leurs réseaux de fibre optique. SFR et surtout Free ont été les deux opérateurs à subir le plus de dégâts, l'entreprise de Xavier Niel ayant notamment relayé des photos de câbles de fibre sectionnés.