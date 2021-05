Orange et l'État veulent lutter contre les malveillances envers les antennes de télécommunication

Orange a décidé de ne plus subir. Ou du moins, d'essayer de ne plus subir. Face aux multiples actes malveillances, l'opérateur historique a signé, jeudi 20 mai, une Convention de lutte contre les malveillances visant les réseaux de télécommunication. L'entreprise, représentée par sa directrice générale adjointe Fabienne Dulac, et l'État, par l'intermédiaire du Préfet du Morbihan, ont signé le document à Vannes.