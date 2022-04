De mystérieuses pannes impactent votre connexion internet depuis hier : que se passe-t-il ?

Cette nuit, et durant une bonne partie de la matinée, de nombreuses coupures et interruptions de service internet ont été signalées en France, sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes comme Downdetector. Plusieurs sources, parmi lesquelles l'AFP, le gouvernement et l'opérateur Free, indiquent que les graves incidents subis sont dus à des actes de malveillance menés sur les infrastructures du réseau fibre optique.