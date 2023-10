Pour lutter contre le vandalisme sur la fibre optique, les opérateurs montrent enfin les muscles

Les réseaux de fibre optique font face à des problèmes de qualité depuis des années. Les clients se plaignent de débranchements sauvages et d'autres dysfonctionnements, en grande partie dus à des techniciens peu scrupuleux.

En réponse, la Fédération française des télécoms (FFT) et les principaux opérateurs nationaux ont annoncé ces derniers jours des mesures pour estimer et améliorer la qualité de leurs travaux. Parmi elles : la création de nouveaux indicateurs de qualité, le partage d'informations en temps réel sur les interventions et un appel à des sanctions pénales plus sévères contre les actes de vandalisme.