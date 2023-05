Fibre optique : le Sénat a adopté la loi visant à améliorer les réseaux, voici ce qui va changer pour vous et vos opérateurs

Si plus de 80 % des Français sont aujourd'hui raccordables à la fibre optique, une statistique plutôt flatteuse, les problèmes demeurent trop nombreux, et se pose la question de la gestion du fameux STOC, le raccordement final des derniers mètres de fibre effectué aujourd'hui par les opérateurs commerciaux, à savoir Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.