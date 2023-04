Une loi pour améliorer la qualité du réseau fibre, carrément ? Voilà pourquoi les opérateurs n'en veulent pas

Alors que les sénateurs s'apprêtent à discuter en séance le 2 mai prochain de la proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, le secteur a appelé ce 25 avril « à la plus grande vigilance quant aux effets » qu'un tel texte pourrait produire. Les opérateurs et les porteurs de la proposition de loi ne sont pas sur la même longueur d'onde.