Fibre optique : comment le Sénat entend améliorer la qualité du réseau, avec cette proposition de loi

Pour les porteurs de la proposition de loi, Patrick Chaize en tête, les opérateurs privilégient aujourd'hui la quantité de clients qui basculent sur la fibre, à la qualité. « Il suffit que la connexion fonctionne ! » s'offusquent-ils, rappelant que l'ARCEP (le régulateur des télécoms) enquête sur ces différents problèmes. Le déploiement de la fibre optique est d'ailleurs à la charge des opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, et ce, à leur demande, au détriment des opérateurs d'infrastructures, qui ont, eux, construit le réseau dans le domaine public. Selon les sénateurs, cette répartition des rôles atteint ses limites et ne répond pas aux promesses initialement faites par les opérateurs commerciaux, ce qui dessert, pour eux, le client final. « Pour l'abonné victime, ce découpage entre opérateurs commerciaux, via une cascade de sous-traitants, et opérateurs d'infrastructures est incompréhensible », expliquent-ils.