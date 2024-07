Deux câbles reliant des écrans aux PC de Bercy ont provoqué une pagaille sur le réseau 4G de la Gare de Lyon

MisterDams

Nous on a des docks en USB-C, donc la connectique de l’écran on s’en moque un peu une fois installé, puisque c’est entre chaque dock et son écran.

Pour autant on est pas tirés d’affaires : les « petits » docks fournissent 63W, sauf que nos nouveaux PC ont besoin de 65W. Sur ces docks là, aléatoirement tu recharges sans pouvoir afficher en externe, ou l’inverse🪫. Et de rares fois t’arrives à avoir les deux en même temps.

On a fait à peu près le tour pour piquer les 100W qui trainaient sur des postes inoccupés, mais le renouvellement des PC continue et on ne rachète pas de nouveaux docks.