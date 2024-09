Le préamplificateur, dont la mission se destine à améliorer la qualité de réception quand le niveau des signaux captés pour une antenne râteau ne suffit pas, ne servait même pas à l'habitant. La télévision du camping-car était en effet connectée au réseau mobile, via une box 4G. Et l'émetteur TNT le plus proche n'était aussi situé qu'à une quinzaine de kilomètres. La faute revient donc à l'ancien propriétaire du véhicule, qui avait probablement installé le petit appareil pour plus facilement capter la télévision au gré de ses haltes sur le territoire, il fut un temps.