Dans le Nord, des hélicoptères du SAMU et avions signalaient des pertes de position dues à un brouilleur GPS

Avec le recul, l'ANFR peut plus sereinement parler de cette histoire de brouillage remontant à la fin de l'hiver 2023. Les 15 et 16 mars, les hélicoptères des SAMU 59 (Nord) et 62 (Pas-de-Calais) signalent des pertes de position. Le système de positionnement par satellites (GNSS) qui utilise notamment les constellations GPS et Galileo est altéré, alors qu'il est vital pour leur mission. La DGAC sollicite l'ANFR, dont les agents n'ont pas identifié un mais deux brouilleurs potentiellement responsables des perturbations. Une chasse commence alors pour les localiser.