Le GPS des avions ciblé par des pirates, le spoofing effraie le monde de l'aéronautique

Pour les chercheurs et spécialistes de l'Université du Texas, le constat est sans appel : « nous n'avions jamais vu d'avions commerciaux perturbés de la sorte ». Des émissions GPS malveillantes ont été détectées durant des vols commerciaux et d'affaires, le tout en survolant le Moyen-Orient. Des avions ont fait état de signaux corrompus invalidant leurs systèmes de secours et provoquant même des pannes complètes du système de navigation, entraînant des déviations non autorisées dans l'espace aérien.