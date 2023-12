Air France-KLM a laissé des données privées de passagers en libre accès sur le web

Un petit lien facile à deviner et ce sont vos données personnelles qui se retrouvent dans la nature. D’après une enquête menée par la NOS (l’organisation audiovisuelle publique néerlandaise) et un spécialise en cybersécurité, Air France-KLM aurait employé des méthodes de protection de données bancales pour masquer les numéros de téléphone, adresse mail et certains numéros de passeports appartenant aux clients et clientes de l’entreprise. Le coup est particulièrement dur pour la compagnie aérienne qui avait déjà subi un piratage plus tôt dans l'année.