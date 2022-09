TAP Air Portugal piraté : les données de 1,5 million de clients dans la nature

Parmi les données recueillies par les pirates, on retrouve des numéros de client, des dates de naissance, des noms, prénoms, nationalités, sexes, adresses postales et adresses électroniques. « Vous devez donc y réfléchir à deux fois lorsque vous signez un contrat d’utilisation pour le traitement des données (…). Le plus intéressant, c’est qu’ils n’ont toujours pas corrigé les vulnérabilités de leur propre réseau et qu’un tel problème pourrait se reproduire », expliquent les pirates. Autrement dit : la compagnie n'est pas à l'abri d'un nouveau hack, alors qu'elle indiquait, dans un message sur les réseaux sociaux publié le 2 septembre, « adopter (…) toutes les mesures de confinement et de remédiation appropriées pour protéger l'entreprise et ses clients ».