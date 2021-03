La SITA piratée : plus de 1,35 million de passagers aériens concernés

Pour faciliter la remontée d'informations, SITA conseille aux clients des compagnies aériennes qui souhaitent demander un accès au traitement de leurs données personnelles, de directement s'adresser aux transporteurs (Air France, British Airways, etc.), et non à la SITA, « conformément au RGPD et à la législation sur la protection des données », indique la société, qui n'est pas en mesure de répondre directement à ce type de demande.