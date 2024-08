D'autres données sensibles appartenant à des pilotes et professionnels de l'aérien qui utilisent FlightAware pour suivre les vols et surveiller le trafic aérien (via un abonnement payant), sont aussi dans le lot. On peut citer les quatre derniers chiffres du numéro de carte de crédit, le titre et le statut du pilote, le secteur d'activité, diverses informations sur l'avion possédé et l'activité complète du compte sur la plateforme.