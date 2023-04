Pirater un satellite, ça vous dit ?

L'exercice n'aurait pas été possible sans le concours de l'ESA et de son OPS-SAT, CubeSat, lancé avec succès en 2019. Il a pour mission de tester des systèmes informatiques plus modernes dans une industrie qui s'appuie encore très souvent sur des technologies un peu vieillissantes. Doté d'un ordinateur de bord dix fois plus puissant que ceux utilisés actuellement par l'agence, il permet de déployer un environnement logiciel plus moderne et moins rigide. Tout cela permet de tester les capacités, les faiblesses et le potentiel des systèmes informatiques des satellites et autres véhicules spatiaux de demain.