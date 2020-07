Selon les Etat-Unis, la Russie aurait testé une nouvelle arme anti-satellite

En France, ces menaces (observation, espionnage, brouillage, approche, destruction) sont prises très au sérieux. La ministre des Armées Florence Parly a officiellement autorisé l'armée de l'air à prendre le nom « Armée de l'Air et de l'Espace » le 24 juillet, faisant suite à sa première annonce en 2019. Et elle rappelé dans les colonnes du quotidien La Provence, les pistes étudiées par notre pays pour bien jauger et traiter ces nouveaux risques en orbite.

Parmi elles, une meilleure observation depuis le sol, la mise en service de satellites patrouilleurs autour de nos unités les plus critiques, et l'installation de « lasers de puissance » capables d'aveugler voire de détruire les senseurs d'agresseurs potentiels. Les premières études sont déjà commandées. La ministre a toutefois ajouté que la France n'était en aucun cas engagée dans une course aux armements.