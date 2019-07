La France va créer son commandement militaire de l'espace

(Crédits : Alexandros Michailidis / Shutterstock.com)

Un commandement basé à Toulouse

3,6 milliards d'euros pour répondre aux enjeux de sécurité

Source : Capital

Samedi, le présidenta profité de la veille du défilé du 14 juillet pour annoncer la création d'un, qui va naître en septembre prochain au sein même de l'Armée de l'air et deviendra, à terme,. Le chef de l'État français souhaite que cette nouvelle branche militaire assure «», avec une protection renforcée des satellites et une meilleure connaissance de la situation spatiale. La ministre des Armées,, a emboîté le pas du président de la République en détaillant les contours de l'annonce de ce dernier.La ministre a annoncé que le commandement militaire de l'espace sera, un lieu stratégique logique puisqu'il s'agit de la capitale européenne du spatial, la Ville rose regroupant 25 % des effectifs européens du secteur.Le commandement rassemblera d'abord environavant de petit à petit s'étoffer et monter en puissance. L'espace regorge d'enjeux que la division devra appréhender, comme. La France réagit alors que plusieurs puissances mondiales, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, sont déjà engagées dans un processus de domination de l'espace, en multipliant les annonces et en décuplant les dépenses dans le secteur.L'État français, de son côté, s'est doté d', comme le définit la loi de programmation militaire française (LPM) 2019-2025. Cette manne financière devra contribuer au renouvellement des satellites de communication (Syracuse) et d'observation CSO. En outre, elle permettra de moderniser le radar de surveillance spatiale GRAVES et de lancer trois satellites d'écoute électromagnétique (CERES) en orbite.», reconnaît Florence Parly, qui indique que si 1 500 satellites tournent autour de la Terre aujourd'hui, ils seront. «», précise la ministre, bien décidée à renforcer la protection de tout l'écosystème.De nouveaux détails sur le fameux commandement devraient être apportés d'ici une dizaine de jours.