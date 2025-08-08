C'est un accord inédit. Le gouvernement italien s'est entendu avec SpaceX pour acheminer du matériel scientifique jusqu'à la planète rouge.
La Botte est le principal contributeur de la mission européenne ExoMars, qui vise à rechercher des traces de vie passée sur Mars grâce au déploiement du rover Rosalind Franklin. Retardée à maintes reprises, elle est désormais programmée pour 2028, bien que les récents chamboulements au sein de la NASA puissent encore affecter ce calendrier. Dans ce contexte, l'Italie a décidé de directement passer par un acteur privé pour se rendre elle-même sur notre planète voisine.
Poser plusieurs charges utiles sur Mars
« L'Italie va aller vers Mars ! », s'est exclamé Teodoro Valente, président de l'agence spatiale italienne, dans une publication sur X.com. Cet accord, annoncé le 7 août, prévoit l'acheminement de plusieurs charges utiles jusqu'à Mars par une fusée Starship de SpaceX. Parmi elles, on retrouve une expérience sur la croissance des plantes, un capteur de rayonnement et une station de surveillance météorologique.
L'organisation prévoit ainsi de collecter des données tout au long de son séjour à la surface de Mars, mais également pendant les six mois de trajet entre la Terre et cette dernière. Il s'agit d'un « partenariat inédit » selon Valente, marquant l'engagement continu de l'Italie à « jouer un rôle de premier plan dans l'exploration spatiale ».
Aujourd'hui, seuls deux pays sont parvenus à se poser et à déployer des instruments à la surface de la planète rouge : trois rovers pour les États-Unis, et un pour la Chine.
Timing (très) incertain
« Nous allons sur Mars ! SpaceX propose désormais des services de vaisseau spatial vers la planète rouge », s'est, pour sa part, félicitée Gwynne Shotwell, présidente de l'entreprise spatiale.
Reste à voir quand ce projet pourra réellement être mis en œuvre. Car pour l'heure, la fusée Starship est encore en phase de test, et n'a encore rien transporté jusqu'à l'orbite. Ses derniers essais se sont d'ailleurs soldés par de violentes explosions, poussant Elon Musk à largement repousser ses prévisions pour le premier voyage vers Mars.
Dans un tweet partagé ce 6 août, le P.-D.G de SpaceX a ciblé 2028 pour un vol non habité, et au-delà de 2030 pour un trajets avec des astronautes. C'est bien au-delà de ses premières déclarations, lorsqu'il annonçait une colonie martienne dès 2024.