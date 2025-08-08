La Botte est le principal contributeur de la mission européenne ExoMars, qui vise à rechercher des traces de vie passée sur Mars grâce au déploiement du rover Rosalind Franklin. Retardée à maintes reprises, elle est désormais programmée pour 2028, bien que les récents chamboulements au sein de la NASA puissent encore affecter ce calendrier. Dans ce contexte, l'Italie a décidé de directement passer par un acteur privé pour se rendre elle-même sur notre planète voisine.