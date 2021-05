Sans faute ! La Chine réussit à poser le petit rover Zhurong à la surface de Mars

Sur sa plateforme d'atterrissage, Zhurong a déjà étendu ses quatre panneaux solaires, et déployé à la fois son antenne de communication et son mat avant, abritant des caméras de navigation stéréoscopiques. Le rover de 240 kg ne devrait pas immédiatement activer ses moteurs pour descendre les rampes : le début de sa mission consistera essentiellement en une vérification des systèmes et des instruments avant d'utiliser ses six petites roues pour aller explorer la région. Zhurong s'est posé à environ 40 km du centre de son ellipse, sur un site censé permettre au robot de rouler sans difficulté durant ses 3 mois de mission nominale. Il faut noter que pour l'instant, les autorités n'ont pas divulgué de photos prises par le véhicule, même si ce dernier est très bien équipé (des capteurs sont présents sur la plateforme d'atterrissage, sur l'avant et l'arrière du rover, sans compter ses caméras de navigation et ses instruments scientifiques). Il faudra être patients, la « checklist » de santé de Zhurong ayant sans doute priorité sur les images du site.