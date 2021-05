Découvrez le son du vol d'Ingenuity sur Mars

Nous pouvons y apercevoir Ingenuity et surtout l'entendre grâce au microphone installé sur SuperCam et conçu en France. Lors des 20 premières secondes, seul le vent balayant le cratère Jezero se fait entendre. Puis, c'est au tour du vrombissement d'Ingenuity de prendre le relais. Nous devons ce bruit aux pales de l'hélicoptère qui atteignent 2 537 tours par minute. Ce son a ensuite été isolé puis amplifié pour rendre l'écoute plus simple.



C'est donc un autre petit exploit réalisé par Ingenuity et la NASA prévoit déjà d'autres captures sonores au cours des futurs vols. Le professeur de l'Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l'Espace David Mimoun et directeur du projet SuperCam explique que « cet enregistrement sera une mine d'or pour nos connaissances sur l'atmosphère martienne ».