Ingenuity : retour sur un premier vol pour en préparer d'autres, plus hauts et plus longs

Plusieurs spécialistes ont rappelé qu'il y a certes eu d'autres « vols » auparavant, comme les ballons envoyés dans l'atmosphère lors des missions Vega 1 et 2 soviétiques, ou bien Surveyor 6, qui a rallumé ses moteurs pour effectuer un « saut » sur la surface de la Lune. La différence est pourtant sensible, car Ingenuity, comme les rovers martiens de la NASA, répond à une séquence de vol et utilise son logiciel interne pour contrôler avec minutie son orientation et son altitude. De la même façon, la « skycrane » qui a déposé Curiosity et Perseverance sur Mars a bien volé… mais elle n'a ni décollé (c'est le lanceur terrestre Atlas V qui s'en est chargé) ni atterri (car elle s'est crashée).