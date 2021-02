L'extraordinaire descente de Perseverance et ses premières images de Mars !

D'ici là, professionnels, passionnés et amateurs peuvent dès à présent aller voir et revoir les images de la mission, le nombre d'images « brutes » sans pré-traitement se comptant déjà en milliers (3 500 le 22 février). De quoi observer le déploiement du parachute et de ses motifs (il y est écrit la devise du JPL : Dare Mighty Things, et les coordonnées GPS du centre de Pasadena), la dépose du rover ou tout simplement de quoi se perdre dans le paysage de Jezero depuis les multiples points de vue, sous le rover, sur le mat, à l'arrière…

Attention toutefois, les images sont présentées la plupart du temps en valeur de gris pour garder un format de données fixes. Une image couleur de la Navcam par exemple, est constituée de trois images (filtres rouge, vert, bleu) qu'il faudra assembler avec le logiciel de votre choix. Le résultat, même comparé aux très belles images de Curiosity, est époustouflant.