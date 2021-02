La sonde chinoise Tianwen-1 livre son premier cliché de Mars

Sur le cliché dévoilé par la China National Space Administration (CNSA), sont notamment visibles le vaste cratère Schiaparelli et le système de canyons Valles Marineris, qui s’étend sur plus de 3 700 kilomètres. En outre, on peut y observer les plaines Acidalia Planitia, Chryse Planitia et Meridiani Planum. L’agence spatiale chinoise veut ainsi montrer que la caméra haute définition de sa sonde est en parfait état de marche.