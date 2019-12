La Chine ambitionne de construire une centrale solaire spatiale d'ici 2035

© Pixabay

Produire un mégawatt spatial

De la science-fiction à la réalité

Source : ECNS

Le concept, venu de la science-fiction, se rapproche finalement de la réalité, le pays ayant déjà entamé la construction d'une base test.Cette base se situe à Bishan, dans la région de Chongqing, au sud-ouest de la Chine. Lancée grâce à un investissement de 200 millions de yuan (environ 25,5 millions d'euros), les chercheurs doivent y mettre au point une technologie de transmission d'énergie, sans fil et plus performante, permettant un impact réduit sur son environnement.L'objectif initial, qui prévoit de produire un mégawatt d'électricité dans l'espace d'ici 2030, a été repoussé. Désormais, l'échéance est fixée à 2035. À cette date, le pays souhaite disposer d'une station d'environ 200 tonnes. Selon Wang Li, un chercheur de l'institut CAST (), cette station devra être capable de «».Ces rayons seraient ensuite convertis en micro-ondes avant d'être envoyés vers la Terre. Le chercheur déclare : «». Il ajoute que, «».L'idée d'une centrale solaire spatiale a été émise pour la première fois par Isaac Asimov , un auteur de science-fiction, en 1941. Elle a ensuite été évoquée en 1968 par l'ingénieur en aérospatiale américain, Peter Glaser, qui a commencé la rédaction du premier projet en la matière.Depuis, d'autres pays s'y sont essayés. Le Japon a lancé un projet similaire en 2009 . En 2010, Astrium, la filiale d'Airbus (alors EADS), a lancé un programme visant à rediriger les rayons solaires sur Terre grâce à des satellites.La Chine, de son côté, n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2008, l'énergie solaire spatiale est même classée parmi ses principaux programmes de recherche, et le pays est déjà à l'origine de diverses avancées concernant la transmission d'énergie sans fil. L'installation d'une centrale solaire spatiale s'annonce cependant laborieuse, celle-ci nécessitant le lancement et l'installation de milliers de panneaux photovoltaïques.