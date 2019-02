La Chine veut ériger une centrale solaire spatiale d'ici 2025

Des centrales solaires envoyées dans la stratosphère dès 2021

Un problème de poids (mais pas que !) à régler

L'idée peut paraître relever de la science-fiction, mais elle serait particulièrement efficace. En tout cas, lay croit dur comme fer. Le pays a annoncé son intention de construire une centrale solaire qui graviterait autour de la Terre. Une exploitation pleine pourrait être envisagée pourL'explosion de la démographie sur notre planète a notamment pour conséquence une augmentation des besoins énergétiques. Pour répondre à ces besoins, lesse font petit à petit une place dans notre société, même si les énergies fossiles semblent encore avoir de belles heures devant elles. Voilà pourquoi la Chine pense avoir trouvé une solution , loin de notre planète.Dess scientifiques chinois pensent ainsi que l'énergie solaire directement puisée dans l'espace serait bien plus efficace que celle récoltée depuis la Terre. D'où l'idée de lancer plusieurs petites centrales électriques dans la stratosphère, entre 2021 et 2025, avant de franchir le niveau du mégawatt en 2030 et celui du gigawatt d'ici 2050.L'avantage d'une centrale solaire spatiale, c'est qu'elleet constituerait ainsi une. L'Académie chinoise des technologies spatiales indique qu'une telle installation pourrait «» aux infrastructures solaires installées sur Terre.Après la théorie, il y a la pratique. La centrale pourrait peser autour des 1 000 tonnes, ce qui ne faciliterait certainement pas sa mise en orbite. Sans parler de l'acheminement de l'énergie vers la Terre... Les chercheurs imaginent donc la possibilité de bâtir la station directement dans l'espace en faisant appel à deset à. Le Japon et les États-Unis ont déjà étudié par le passé la possibilité de récolter l'énergie solaire depuis l'espace.Comme toujours en matière spatiale, le projet est ambitieux. Mais d'ici 2050... pourquoi pas ? Qu'en pensez-vous ?