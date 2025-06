Comme le souligne Alain Fauré, le responsable des systèmes spatiaux chez Airbus, « CO3D est un changement de donne en termes d'innovations technologiques, industrielles et commerciales ». Après six mois de tests orbitaux, ces sentinelles produiront une cartographie 3D de la France et de l'arc de crise. Une vraie révolution cartographique made in France.