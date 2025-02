Fabriqués par Airbus Defence and Space (conception et réalisation) et Thales Alenia Space France (partie optique), ces satellites dont la masse avoisine les 3,5 tonnes ont une durée de vie théorique de 10 ans. Les deux précédents satellites, CSO-1 et CSO-2, ont quant à eux été lancés en 2018 et 2020 toujours par Arianespace, mais à l’aide de lanceurs russes Soyouz. La guerre en Ukraine étant passée par là, cette tâche incombe aujourd'hui au nouveau lanceur de l'Agence spatiale européenne. Rendez-vous donc sur la chaîne YouTube d’Arianespace le 26 février à 17h24 heure de Paris pour voir le lancement de la mission VA263 depuis Kourou, un tir qui s’annonce ô combien bien sensible pour le programme spatial européen, mais aussi pour la direction générale de l’armement.