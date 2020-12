Le satellite militaire français CSO-2 devrait décoller aujourd’hui à bord d’un lanceur Soyouz

Dans les années 2010, la décision est prise de remplacer les deux Helios-2 par trois nouveaux satellites. Regroupés sous la désignation de Composante Spatiale Optique (CSO), ces satellites doivent être capables de fournir des images de haute résolution, en couleurs, grâce à des capteurs fonctionnant à la fois dans les bandes visibles et infrarouges, dans une bande spectrale considérablement étendue. Là où Helios-1 disposait d’une résolution de 1 ou 2 mètres à partir d’une altitude de 678 km, CSO-1 offre une résolution d’au moins 35cm depuis une altitude de 800 km. Mais les CSO vont véritablement changer la donne grâce à leur capacité de stockage et de communication, qui permettra de transférer vers les stations au sol au moins quatre fois plus d’images chaque jour que les précédents Helios-2.