Il y avait donc un choix à faire. Risquer de perturber un service reconnu à présent comme le plus performant (même s'il est moins utilisé que le GPS américain ou le Beidou chinois), dont le but est aussi d'être utilisé pour des applications de sécurité et défense. Ou bien faire décoller les satellites ailleurs, c'est-à-dire avec SpaceX, seul opérateur à en capacité de libérer deux créneaux de lancements en si peu de temps grâce à sa flotte de Falcon 9.

La décision n'a pas été aisée, Galileo est en quelque sorte un symbole de l'indépendance européenne face à un service américain hégémonique. Et de nombreuses voix se sont élevées contre la décision de transférer ces tirs, dont le premier a eu lieu en avril et le second ce 18 septembre. Les deux décollages se sont très bien passés pour l'opérateur et son client. En effet, alors que le profil du vol d'avril ne permettait pas la récupération du premier étage de la fusée, le deuxième tir a permis aux équipes américaines de tester et réussir une récupération extrême avec un booster qui fêtait pourtant son 22e vol.