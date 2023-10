Ariane 6 ne vole toujours pas mais les Européens préparent déjà ses évolutions

Arianegroup a également choisi de montrer ses progrès avec le programme Susie (

Smart Upper Stage for Innovative Exploration), dévoilé l'année dernière et qui reste à ce jour un concept, encore non financé par les instances européennes. Susie, qui est à la fois un deuxième étage de lanceur réutilisable, une option pour une capsule habitée ou cargo et une navette autonome, sera (si le projet se concrétise) capable de se poser seul à la verticale et sans parachute. C'est cet aspect en particulier que les équipes ont choisi de tester en élaborant une maquette chargée de valider les modèles, et notamment les surfaces de contrôle de vol atmosphérique.

Une manière aussi de préparer le terrain, à quelques jours des réunions ministérielles de l'ESA, en montrant que le projet Susie se base sur du concret et non sur quelques diapositives Powerpoint. Cela suffira-t-il à convaincre les États dans un contexte tendu ? Rien n'est moins sûr. Mais les différentes instances, ESA en tête, ont raison de poursuivre le développement, on sait déjà qu'Ariane 6 va pouvoir évoluer et améliorer ses éléments majeurs plus simplement qu'avec la génération précédente. Si seulement elle pouvait voler…