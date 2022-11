Le futur moteur fusée réutilisable Prometheus s'allume pour la première fois

L'étape était très attendue et le calendrier, juste avant la très importante réunion ministérielle de l'ESA qui va décider des budgets pour les trois prochaines années, n'est pas un hasard. Les équipes combinées du CNES et d'ArianeGroup ont réussi pour la première fois la mise à feu d'un moteur Prometheus sur le site historique de tests à Vernon, dans l'Eure. Prometheus dispose de 100 tonnes de poussée, est réutilisable, et fonctionne avec de l'oxygène liquide et du méthane.