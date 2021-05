L'ESA investit dans le moteur fusée réutilisable Prometheus

Les essais vont démarrer dès cette année en France, à Vernon, par une série d'allumages courts entre 5 et 40 secondes, grâce à une installation sur le réservoir prototype de Themis, développé par Arianeworks, sur le premier moteur.

D'ici février 2022, lorsque le deuxième sera prêt, les exemplaires de Prometheus seront envoyés en Allemagne pour des tests à Lampoldshausen. Ils seront poussés à leurs limites, sur des durées plus longues et plus représentatives des vols orbitaux, ainsi que des allumages nécessaires pour des étages réutilisables. L'investissement de l'ESA servira aussi à préparer une future production de série et l'optimisation des équipements.