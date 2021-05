Le petit lanceur Electron de Rocket Lab échoue pour la deuxième fois en deux ans

Reste que, tout comme le lanceur européen Vega, la fusée Electron de Rocket Lab a subi un revers difficile. Le public comme les clients ne lui avaient pas trop tenu rigueur de l'échec de l'année dernière, car la transparence de Rocket Lab sur le problème, les efforts pour retourner en vol rapidement et la réputation de « jeunesse » de ce lanceur avaient répondu aux attentes. Avec un deuxième raté en moins d'un an, certains clients pourraient être amenés à attendre la réponse de la concurrence.

En effet, même si ces derniers montent encore en puissance (et qu'une majorité n'a pas atteint l'orbite), l'offre se développe avec Virgin Orbit, Firefly Space, Relativity Space et ABL… Et ce ne sont que les Américains ! Il faudra à nouveau faire preuve de pédagogie et d'humilité tout en promettant un rythme de lancement élevé, car Rocket Lab espère entrer en Bourse cette année. Pour des opérations sereines, il ne faudra pas rester sur ce 3e échec en 20 vols…