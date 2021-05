NASA : découvrez la vidéo d'animation du décollage de la future mission lunaire Artemis

Tout débutera en mars 2022 avec Artemis 1. Il sera alors question d'un vol spatial non habité qui se contentera seulement de survoler la Lune afin de tester la capsule Orion avec ses modules de vie et de service. Entièrement automatisée, la mission permettra également d'étudier l'environnement lunaire avant la venue d'un équipage deux ans plus tard (si tout va bien). La NASA vient de poster une vidéo illustrant les étapes initiales de cette première mission.