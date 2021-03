Rocket Lab dévoile Neutron, sa future fusée réutilisable

« Chez Rocket Lab, les promesses sont tenues ». Tel était le message que Peter Beck, le P.-D.G. et fondateur néo-zélandais de l'entreprise tenait à faire passer en priorité. Et comme il avait à plusieurs reprises affirmé qu'il mangerait son chapeau si Rocket Lab s'engageait sur un lanceur plus puissant ou réutilisable… il ne s'est pas contenté de la métaphore, et a littéralement mangé un morceau de casquette à l'effigie de sa firme.

Derrière l'humour (et surtout la communication) se cachait la grande annonce. Après Electron, Rocket Lab s'engage sur le développement d'un lanceur plus grand, plus puissant et réutilisable, nommé Neutron. Le premier vol n'est pas attendu avant 2024.