Micro-lanceurs européens : qui pour atteindre l’orbite ?

En 2016, quatre universitaires allemands réussissent à envoyer la petite fusée Heros-3 à 32 kilomètres d'altitude, un record pour un « lanceur étudiant ». Supportés par l'agence spatiale allemande (DLR), ils font avancer leurs idées autour d'un moteur hybride Paraffine – Oxygène efficace et fiable… Avant de quitter l'institution pour former HyImpulse en 2018. Supportés par le groupe IABG et la DLR, l'entreprise vise un premier décollage en 2022 depuis le site suédois de Kiruna (Esrange). La fusée elle-même s'appelle SL-1 et sera théoriquement capable d'emmener une charge utile de 500 kg à une orbite héliosynchrone de 500 km, propulsée par au moins… 12 moteurs ! En effet, le lanceur disposera d'une version à deux étages (8 moteurs sur le premier, 4 sur le second) et une autre avec un étage supérieur à 4 moteurs d'une conception identique mais beaucoup plus petits et moins puissants.