Orbex, start-up britannique, dévoile le plus gros moteur de fusée en impression 3D

© Orbex

Une technologie qui présente bien des avantages



© Orbex

Une première mission pour 2021

Dévoilé il y a peu à l'occasion de l'inauguration de son nouveau siège social à Forres en Écosse, le deuxième étage de son lanceur Prime présente des caractéristiques remarquables puisqu'il est équipé du « plus grand moteur de fusée au monde imprimé en 3D ». Grâce à sa collaboration avec SLM Solutions - une entreprise d'impression 3D spécialisée dans les pièces métalliques - Orbex est parvenu à mettre au point un moteur fabriqué en une seule pièce à l'aide d'un superalliage et sans aucun joint.Les caractéristiques techniques permettant à cette petite fusée (19 m de haut pour 1.3 m de diamètre) d'être innovante ne s'arrêtent pas là. Orbex a en effet indiqué que le second étage de Prime a été réalisé avec un matériau composite de fibre de carbone et d'aluminium, ce qui lui permettrait d'être « 30 % plus légère et 20 % plus performante » que des engins de taille similaire. En outre, la conception du moteur permettrait également de rendre l'ensemble bien plus résistant, comme le précise Orbex :Ce surprenant moteur sera également le premier à être conçu pour fonctionner avec du biopropane, comme l'explique le PDG d'Orbex à nos confrères de Digital Trends Conçu pour la mise en orbite de petit satellite, Prime s'est déjà vu sollicité par plusieurs clients et le lancement inaugural devrait être réalisé en 2021 pour le compte de Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), qui n'est autre que le premier fabricant mondial de petits satellites.Astrocast SA, une start-up suisse, a également choisi Orbex pour effectuer le lancement de sa constellation de 64 nanosatellites qui lui permettront de mettre en place un réseau IoT au-dessus de nos têtes. Le premier lancement pour Astrocast SA est prévu pour 2023 avec une charge utile de 10 nanosatellites.