Mais les Espagnols ne souhaitent pas s'arrêter en si bon chemin. L'entreprise a dévoilé une nouvelle génération de lanceurs orbitaux, appelée Miura Next. Cette dernière vient directement se placer en remplaçante d'Ariane 6, avec trois versions différentes. Une première, destinée à l'orbite basse, sera capable d'y emporter entre 4,5 et 13 tonnes (versions réutilisables ou « jetables »).

La deuxième, adaptée aux besoins des satellites des orbites plus hautes, pourra emporter jusqu'à 36 tonnes en orbite, c'est la Miura Next Heavy, avec deux boosters supplémentaires. Et PLD Space a déjà anticipé des besoins pour des sondes interplanétaires et autres missions lunaires, avec une Miura Next Super Heavy et ses 4 boosters auxiliaires, aux performances s'approchant de celles de Falcon Heavy. Ces versions sont attendues entre 2030 et 2033, seront adaptées à plusieurs sites de lancement et font la part belle au réutilisable.