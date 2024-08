Rocket Factory Augsburg, dans un superbe exercice de transparence, a publié les images de son essai, tandis que le cofondateur de l’entreprise (et responsable opérationnel) Stefan Brieschenk a livré les premières conclusions de l’enquête sur X.com (Twitter) dès le 23 aout. Selon l’entreprise, 8 des 9 moteurs se sont allumés correctement, mais l’un de ceux en fonctionnement a souffert d’un incident dramatique, un feu qui a pris dans la pompe à oxygène du système de turbopompe du moteur Helix.

Détruisant en une première explosion une partie du moteur, l’incendie n’a pu être contenu et s’est rapidement propagé aux moteurs voisins : en à peine plus d’une minute, le bas de l’étage était ravagé par les flammes et la fine structure s’est rapidement effondrée. RFA, qui a étudié les débris et poursuit l’analyse des données, a néanmoins souligné que le site d’essai a très bien résisté à cette catastrophe, il y aura peu de travaux de réparation. La start-up compte cependant installer un système de suppression de feu plus efficace et un déluge plus important.