La start-up française Latitude réussit les premiers allumages de son moteur-fusée Navier

Ah, l'île de Unst. La plus septentrionale des îles Shetland, avec ses prairies tourbeuses, ses moutons, ses averses quotidiennes… et son spatioport. SaxaVord fait beaucoup parler de lui, avec sa politique d'ouverture et son accueil de nombreux clients, comme les Allemands de RFA ou les Français de Latitude. Deux start-up du Newspace européen parmi les plus dynamiques.

L'été dernier, après une levée de fonds de 10 millions d'euros réussie et l'installation dans ses nouveaux locaux à Reims, Latitude a reçu ses premiers exemplaires du moteur-fusée Navier, développé en interne. Problème, malgré l'accord avec le site français de Vernon, géré par ArianeGroup et le CNES, l'accès aux infrastructures prend trop de temps. Les Écossais, de leur côté, n'ont pas hésité à prêter à l'équipe de Latitude un « carré de béton ». Il restait ensuite à concevoir et à mettre en place un véritable banc d'essai mobile à moteur-fusée (il n'y en a pas chez Casto'), puis à l'emporter et à le préparer sur l'île de Unst pour les essais.