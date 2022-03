Rocket Lab : l'ambition et la raison en 2022

Electron fut la première petite fusée privée en une décennie, depuis l'introduction de Falcon 1 (SpaceX). Et si son vol inaugural en mai 2017 se termine en queue de poisson, les réussites suivantes forgent une solide réputation pour Rocket Lab. D'une part, parce qu'elle est la seule initialement sur son segment : les autres lanceurs sont plus lourds, plus chers, moins adaptables… ou tout simplement, leur développement est en retard. Virgin Orbit , Astra, Firefly, devront attendre des années avant de pouvoir rivaliser avec le petit lanceur Electron. Ce dernier décolle 6 fois en 2019, avant de connaître son premier échec opérationnel en 2020. Et un deuxième en 2021 . Ennuyeux… et surtout limitant. Car à présent que la concurrence est là, il faut prouver qu'Electron est capable de voler régulièrement, avec fiabilité et souplesse d'usage (en passant par exemple commande quelques mois à peine avant le décollage).