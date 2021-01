Virgin Orbit atteint l'espace pour la première fois avec sa fusée LauncherOne

Le 17 janvier en début d’après-midi, heure de la côte ouest américaine, le Boeing 747 Cosmic Girl a décollé du spatioport de Mojave, en Californie, emportant sous son aile gauche la petite fusée LauncherOne. Une heure après le décollage de l’avion, la fusée s’est séparée de Cosmic Girl et le moteur NewtonThree de son premier étage s’est enclenché avec succès, propulsant LauncherOne vers l’espace. Après trois minute de fonctionnement, le moteur du premier étage a cédé la place au moteur NewtonFour du second étage, qui a fonctionné pendant près de six minutes.