Virgin Galactic rate un vol suborbital et fluctue en bourse

Le décollage et le début de la mission, le 12 décembre, ont été parfaitement conformes au plan de vol, l'avion porteur VMS Eve (WhiteKnightTwo) gagnant de l'altitude jusqu'à environ 15 kilomètres sur une boucle de trajet prédéterminée. Malheureusement, c'est au moment du largage que les problèmes sont apparus. En effet une seconde plus tard, au moment d'allumer le moteur, l'ordinateur de bord qui gère la propulsion s'est déconnecté.

Automatiquement, le système de bord a annulé la séquence d'allumage et les deux pilotes ont entamé leur retour vers le Spaceport America. Une manœuvre inhabituelle, et un échec certain pour l'objectif du vol… Mais un retour très positif sur le plan de la sécurité, les pilotes ayant ramené avec brio l'avion fusée pour se poser. Plus de peur que de mal, et la confirmation, après cette mauvaise surprise, que oui, VSS Unity peut interrompre sa montée à tout moment en cas de panne moteur.