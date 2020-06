Virgin Galactic signe un accord cadre avec la NASA pour organiser des vols vers l'ISS

Avec ce nouvel accord cadre, l'entreprise souhaite mettre sa force commerciale et son expérience de la préparation des vols suborbitaux pour fabriquer un « package » attractif pour les particuliers et les entreprises. De la signature du (juteux) contrat jusqu'à votre descente de la capsule au retour de votre vol orbital, Virgin Galactic veut assurer une expérience complète. En d'atures termes, un tour opérator haut de gamme et orbital…

La marque est d'ailleurs déjà connue pour ses partenariats et son « branding », Virgin proposant déjà des séries limitées de Range Rover à ses clients pour des paraboles, des vêtements Under Armour sur mesure, etc.