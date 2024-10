La responsable du design de chez Vast, Hillary Coe, l’explique très bien : l’intérieur de la station spatiale Haven-1 est conçu pour que « vous vous y sentiez comme chez vous ». C’est-à-dire, si votre chez vous reflète un certain niveau de design et de luxe, et qu’il est vide.

Des murs garnis à l’érable clair, des éclairages tamisés et réglables, un système de duvet-lit « queen size » dessiné et breveté spécialement pour la future station, et une large vue sur notre planète pour des selfies in-croy-ables : Haven-1 ne sera pas particulièrement vaste, mais la station de Vast devrait ressembler à un Apple store de l’extrême.

Ce sera beau, pur, chaud, accueillant, bref, l’expérience astronautique à son paroxysme. Logique, puisque Hillary Coe, à qui l’on doit une partie du design des combinaisons et de l’intérieur de Crew Dragon, est aussi passé par Apple et a fait appel à Peter Russel-Clark, designer de plusieurs i-objets de la marque à la pomme.