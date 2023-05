VAST annonce ses plans de station spatiale privée… avec SpaceX !

Pas question de laisser passer 2023 avec un simple développement. Après le rachat de Launcher (spécialisé dans les moteurs spatiaux) au début de l'année, voici les plans de VAST, financée par un milliardaire, pour produire la toute première station spatiale privée. Nommée Haven-1, cette dernière sera autonome grâce à une propulsion embarquée et à des panneaux solaires, et mesurera 10,1 mètres de long pour 3,7 mètres de diamètre. Elle ne devra pas peser plus de 14 tonnes au décollage, et pourtant ce grand espace pressurisé accueillera une écoutille dédiée aux amarrages des véhicules avec les astronautes d'un côté, et une fenêtre de type « cupola » de l'autre côté. L'entreprise n'a pas craint d'annoncer une date de lancement en 2025, et ce malgré un tout petit détail : ils n'ont pas encore démarré la plus petite construction de ce module orbital pressurisé.